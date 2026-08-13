Sunshield Chemicals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sunshield Chemicals hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15.34 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sunshield Chemicals 9.16 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.27 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sunshield Chemicals einen Umsatz von 1.14 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch