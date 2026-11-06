Sunrun öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sunrun veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.56 USD gegenüber 0.060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1.10 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 51.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 724.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch