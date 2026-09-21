Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’966 1.3%  SPI 19’774 1.3%  Dow 51’958 0.5%  DAX 25’599 1.2%  Euro 0.9439 0.0%  EStoxx50 6’322 1.4%  Gold 4’358 -0.5%  Bitcoin 69’874 4.6%  Dollar 0.8218 -0.1%  Öl 101.3 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Societe Generale-Aktie: Milliarden für Dividenden und Rückkäufe
Berentzen-Aktie springt nach Übernahmeangebot deutlich an
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
Deutsche Bank-Aktie fester: Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel
Suche...
ETF Sparplan

Sunrise Communication b Aktie 139249731 / US8679752035

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 13:57:36

Sunrise streicht möglicherweise jede sechste Stelle

Sunrise Communications ADRs
45.00 EUR 1.35%
Kaufen Verkaufen

(Zusammenfassung)

Zürich (awp) - Sunrise plant einen weiteren grossen Stellenabbau. Im Zuge einer mehrjährigen Neuaufstellung könnten bis zu 450 Vollzeitstellen wegfallen, wie der zweitgrösste Schweizer Telekomkonzern am Montag mitteilte. Gemessen an den konzernweit rund 2900 Vollzeitstellen entspricht dies knapp 16 Prozent oder etwa jeder sechsten Stelle.

Der Abbau ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung des Betriebsmodells, die Sunrise derzeit prüft. Das Unternehmen will seine Organisation stärker auf Kundenbindung, Netzqualität und einen zuverlässigen Betrieb ausrichten, wie es hiess. Gleichzeitig sollen neue Angebote und Innovationen schneller entwickelt und auf den Markt gebracht werden.

Wie Sunrise künftig konkret organisiert sein soll und welche Bereiche hauptsächlich vom Stellenabbau betroffen wären, geht aus der Mitteilung noch nicht hervor. Mitarbeitende in Shops, Verkauf und Kundendienst sollen weitgehend verschont bleiben, Lernende vollständig.

Auch Künstliche Intelligenz könnte bei der Transformation eine Rolle spielen, wie ein Insider dem Finanzportal "Inside Paradeplatz" sagte.

Kosten sollen deutlich sinken

Ein wesentliches Ziel des Umbaus sind tiefere Kosten. Sunrise erwartet durch das Transformationsprogramm mittelfristig "erhebliche Kosteneinsparungen", ohne diese bislang zu beziffern. Neben dem möglichen Stellenabbau sollen dafür auch die Verträge mit Zulieferern systematisch überprüft werden.

Parallel versucht Sunrise, auch beim Mobilfunknetz effizienter zu werden. Im August kündigte das Unternehmen eine geplante Zusammenarbeit mit Konkurrent Salt beim Netzausbau in ländlichen Gebieten an. Durch die gemeinsame Nutzung ausgewählter Mobilfunkstandorte sollen unter anderem Investitionen gezielter eingesetzt und Kosten gesenkt werden.

Das Konsultationsverfahren zum Stellenabbau mit der Arbeitnehmervertretung und der Gewerkschaft Syndicom ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Erst nach Abschluss der laufenden Prüfung will Sunrise weitere Einzelheiten zur Transformation bekannt geben.

Die Gewerkschaft Syndicom verurteilt den geplanten Stellenabbau scharf. Sie fordert das Unternehmen auf, die Pläne zu stoppen, wie es in einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur AWP heisst. "Wer innerhalb weniger Monate bereits zum zweiten Mal einen massiven Stellenabbau ankündigt, versetzt die gesamte Belegschaft in einen dauerhaften Ausnahmezustand", erklärte Syndicom-Sprecher Dominik Fitze.

Aktie legt zu

In der Tat wäre es bereits der zweite grössere Stellenabbau in diesem Jahr. Anfang Jahr hatte Sunrise die Streichung von 147 Stellen angekündigt. Dieser Abbau wurde im Sommer abgeschlossen. Finanzchef Jany Fruytier sagte im August gegenüber der Nachrichtenagentur AWP, dadurch würden die Personalkosten um rund 5 Prozent sinken.

Zusammengerechnet könnten damit 2026 bis zu knapp 600 Stellen vom Abbau betroffen sein.

Die Ankündigung platzte mitten in den Börsenhandel: Sunrise veröffentlichte die Mitteilung um 13.00 Uhr. Die Aktien reagierten zunächst positiv. Zu Beginn des Nachmittags standen die Sunrise-Papiere rund 2 Prozent im Plus bei gut 40,70 Franken.

to/rw

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sunrise Communications AG (B) Unsponsored American Shs Shs Repr Sh-B

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Sunrise Communications AG (B) Unsponsored American Shs Shs Repr Sh-B

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

09:25 Marktüberblick: Infineon hui – Volkswagen pfui
09:00 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
08:49 Logo WHS Fed-Schock verdaut? 5-%-Rendite, Öl und Trump-Xi-Gipfel bringen neue Spannung
08:35 Kaffee im Fokus: Von der Plantage bis zur Börse
07:53 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Tech-Werte im Aufwind?
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’470.64 19.70 STB4NU
Short 14’774.92 14.00 S5CBDU
Short 15’300.56 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’966.16 21.09.2026 14:26:25
Long 13’358.00 19.42 SWBZHU
Long 13’079.46 14.00 S2B8UU
Long 12’500.10 8.87 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.