Sunrise Realty Trust vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sunrise Realty Trust lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sunrise Realty Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 0.300 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 7.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch