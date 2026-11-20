Sunrise Real Estate Group hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16.13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch