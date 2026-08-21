Sunrise Real Estate Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sunrise Real Estate Group hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.4 Millionen USD – eine Minderung von 78.05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch