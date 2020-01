Sunrise-Führungsspitze tritt nach geplatztem UPC-Kauf ab - Aktie im Plus

Das Telekomunternehmen Sunrise wechselt nach der geplatzten Übernahme des Kabelunternehmens UPC Schweiz die Führungsspitze aus.

Sunrise -Chef Olaf Swantee tritt per sofort von seinem Amt zurück. Der stark in die Kritik geratene Verwaltungsratspräsident Peter Kurer wird zudem an der Generalversammlung im April 2020 nicht mehr zur Neuwahl antreten.

Zum neuen Chef des zweitgrössten Schweizer Telekom-Unternehmens ist der bisherige Finanzchef André Krause ernannt worden, wie Sunrise am Freitag bekanntgab. Swantee werde ihn noch bis zur Generalversammlung 2020 im April unterstützen, um einen "reibungslosen Führungswechsel zu gewährleisten", heisst es in der Mitteilung. Swantee war fast vier Jahre lang CEO von Sunrise.

Der neue CEO Krause ist seit 2011 bei Sunrise. Als Finanzchef habe er den Börsengang von Sunrise und den späteren Verkauf der Mobilfunkmasten vorangetrieben, heisst es in der Mitteilung. Vor seiner Zeit bei Sunrise war der deutsche Staatsbürger bei Telefónica O2 Germany als Finanzchef tätig gewesen.

Keine Angaben zu Kurer-Nachfolge

Zur Nachfolge des noch bis im April 2020 im Amt verbleibenden VR-Präsidenten Kurer werden in der Medienmitteilung keinerlei Angaben gemacht. Neben Kurer wird auch Vizepräsident Peter Schöpfer an der Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Der Verwaltungsrat "bedaure die Entscheidung", heisst es in der Mitteilung.

Kurer ist seit dem April 2016 Verwaltungsratspräsident von des Telekommunikationsunternehmens. Dabei habe er die "Transformation von Sunrise erfolgreich überwacht", heisst es in der Mitteilung. Der abtretende Vizepräsident Schöpfer war laut den Angaben unter anderem massgeblich am Börsengang von Sunrise im Jahr 2015 beteiligt.

In den vergangenen Monaten war Kurer im Umfeld der missglückten UPC-Übernahme stark in die Kritik geraten. In den Medien war zuletzt immer wieder über seinen Rücktritt und über eine bereits laufende Suche nach einem Nachfolger spekuliert worden. Vor seiner Zeit bei Sunrise war Kurer der Öffentlichkeit als Mitglied der UBS-Konzernleitung bekannt, 2008/2009 hatte er bei der Grossbank als Nachfolger von Marcel Ospel das Amt des Verwaltungsratspräsidenten inne.

Aktionärs-Widerstand

Sunrise hatte im Februar 2019 bekanntgegeben, für rund 6,3 Milliarden Franken den Kabelnetzbetreiber UPC Schweiz von Liberty Global übernehmen zu wollen. Der Kauf war allerdings auf massiven Widerstand bei Aktionären gestossen, die vor allem den hohen Kaufpreis kritisiert und sich gegen eine Kapitalerhöhung gestemmt hatten.

Wegen der mangelnden Unterstützung wichtiger Aktionärskreise musste die Sunrise-Führung im Oktober eine ausserordentliche Generalversammlung zur Kapitalerhöhung absagen. Im November wurde dann der Kaufvertrag mit der Liberty Global gekündigt. Die Kosten für den gescheiterten Deal beliefen sich für Sunrise auf 120 bis 125 Millionen Franken.

Sunrise-Aktien ziehen nach Abtritt der Führungsriege an

Die Aktien von Sunrise sind am Montag in einem wenig veränderten Schweizer Markt gefragt. Händler verweisen auf die Rücktritte an der Spitze des Telekommunikationskonzerns.

Die Sunrise-Aktien gewinnen zuletzt 0,53 Prozent auf 76,45 Franken. Zeitweise stieg die Aktie, die im Vorjahr gegen den allgemein positiven Trend um 12 Prozent gefallen sind, bis auf 76,80 Franken. Derweil tendiert der Gesamtmarkt gemessen am SPI ein wenig leichter.

"Es ist gut, dass nach der umstrittenen und letztlich gescheiterten Übernahmeversuch des Kabelnetzbetreibers UPC-Schweiz mit einer neuen Führung ein Neuanfang gemacht werden soll", sagt ein Händler. Die Übernahme sei ja das "Kind des Verwaltungsrats" gewesen. Dass der Finanzchef Nachfolger für den CEO werden soll, verspreche eine gewisse Kontinuität.

tp/ra

Zürich (awp)