Sunrise ernennt Andreas Tolpeit zum neuen Finanzchef - Aktie im Blick

Er übernimmt die Funktion per 1. September 2026 und wird gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Tolpeit folgt auf Jany Fruytier, der das Unternehmen per Ende August verlassen wird.

Der designierte CFO war den Angaben zufolge zuletzt Finanzchef der internationalen Privatschulgruppe Cognita. Dort verantwortete er neben den Finanzen auch die Bereiche Technologie und Innovation sowie die KI-Strategie und trieb die digitale Transformation des Unternehmens voran. Zuvor war Tolpeit als Head of Investments bei der Zürcher Jacobs Holding tätig.

Bei Sunrise soll Tolpeit die finanzielle Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben. Im Fokus stehen laut Mitteilung die nachhaltige Steigerung der Profitabilität, eine stärkere Cashflow-Generierung sowie die langfristige Wertschaffung.

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Glattbrugg (awp)