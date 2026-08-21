Sunrise Communications hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sunrise Communications hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Sunrise Communications vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.30 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.700 CHF je Aktie erwirtschaftet.

Sunrise Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 712.9 Millionen CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 731.6 Millionen CHF erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch