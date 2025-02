Sunrise-Chef Krause kassiert mindestens 15,4 Millionen Franken Lohn

(Meldung mit Aussage von Sunrise-Sprecher ergänzt im 3. Absatz nach dem Lead)

Zürich (awp) - Sunrise-Chef André Krause kassiert für 2024 einen Lohn von mindestens 15,4 Millionen Franken. Das ist mehr als der im vergangenen Jahr heftig diskutierte Lohn von UBS-Chef Sergio Ermotti. Krause profitiert dabei von einem "Initial Award"-Programm im Zusammenhang mit dem Sunrise-Börsengang von Mitte November.

Der tatsächliche Lohn von Krause dürfte allerdings noch weit höher liegen. Die Angaben in dem am Freitag veröffentlichten Entschädigungsbericht von Sunrise beziehen sich lediglich auf sechs Wochen am Ende des Jahres 2024. Diese umfassen die Zeit vom Börsengang am 15. November bis zum Jahresende.

Demnach liegt Krauses Basissalär sowie die variablen Vergütungen für jene Zeit bei 0,8 Millionen Franken, hinzu kommt ein Bonusprogramm, das insgesamt 13,7 Millionen Franken ausmacht. 3,5 Millionen Franken erhält der Firmenchef in Cash-Form. 10,2 Millionen Franken des "Initial Awards" werden in Aktien ausgerichtet.

Auf die Auszahlung der Leistungen muss Krause allerdings warten. Ein Grossteil davon wird erst nach vier Jahren ausbezahlt, sofern bestimmte Ziele hinsichtlich des Aktienkurses und der Dividendenhöhe sowie gewisse betriebswirtschaftliche Zahlen erreicht wurden, wie ein Firmensprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP sagte.

Neben Krause profitieren auch andere Geschäftsleitungsmitglieder von Sunrise vom Anreizprogramm, und zwar mit total 28,6 Millionen Franken.

Krauses Salär ist damit unter dem Strich ungewöhnlich hoch und übertraf auch etwa den Lohn von UBS-Chef Sergio Ermotti im Jahr 2023 mit 14,4 Millionen Franken. An den Spitzenverdiener und Novartis-Chef Vas Narasimhan kommt aber Krause nicht heran. Dieser erhielt für 2024 eine Gesamtvergütung von 19,2 Millionen Franken.

