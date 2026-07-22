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Sunrise Communications ADRs Aktie 139249717 / US8679751045

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Bond 22.07.2026 07:43:00

Sunrise begibt Euro-Anleihe im Wert von 500 Millionen

Sunrise begibt Euro-Anleihe im Wert von 500 Millionen

Der Telekomkonzern Sunrise begibt eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Wert von 500 Millionen Euro.

Sunrise Communications ADRs
45.00 EUR 1.35%
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Die Transaktion hat keine Auswirkungen auf den Verschuldungsgrad und verlängert das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten.

Die neuen Schuldverschreibungen (Senior Secured Notes) im Wert von 500 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2033 und Zinssatz von 5 Prozent werden zum Nennwert von 100 Prozent ausgegeben, wie Sunrise am Mittwoch mitteilte. Der Abschluss unterliegt den üblichen Bedingungen und soll am oder um den 3. August 2026 erfolgen.

Erlös dient der Refinanzierung bestehender Anleihen

Der Erlös wird laut den Angaben zur vollständigen Refinanzierung der bestehenden 3,875%-Anleihe "EUR SUN" mit Fälligkeit im Jahr 2029 verwendet, der Rest zur teilweisen Refinanzierung der 3,625%-Anleihe "EUR SSN" mit Fälligkeit 2029. Der daraufhin offene Restbetrag der "EUR SSN" soll im zweiten Halbjahr 2026 aus operativem Cashflow gemäss der von Sunrise kommunizierten Kapitalallokationspolitik und der jährlichen Verpflichtung zum Schuldenabbau zurückgezahlt werden.

Längere Laufzeiten bei unverändertem Verschuldungsgrad

Im Anschluss an die Transaktion, die keine Auswirkungen auf den Verschuldungsgrad habe, werde Sunrise zu einer vollständig vorrangig besicherten Kapitalstruktur übergehen, heisst es. Ausserdem verlängere die Transaktion das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten auf eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 5,9 Jahren.

Das sorge dafür, dass im Wesentlichen alle Verbindlichkeiten im Jahr 2031 oder später fällig werden, während die gewichteten durchschnittlichen Fremdkapitalkosten weiterhin bei rund 2,8 Prozent lägen.

Glattbrugg (awp)

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