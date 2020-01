Sunrise-Aktien ziehen nach Abtritt der Führungsriege an

Bern (awp) - Die Aktien von Sunrise sind am Montag in einem wenig veränderten Markt gefragt. Händler verweisen auf die Rücktritte an der Spitze des Telekommunikationskonzerns.

Die Sunrise-Aktien gewinnen um 09.40 Uhr 0,5 Prozent auf 76,45 Franken. Zeitweise stieg die Aktie, die im Vorjahr gegen den allgemein positiven Trend um 12 Prozent gefallen sind, bis auf 76,80 Franken. Derweil tendiert der Gesamtmarkt gemessen am SPI ein wenig leichter.

Bei Sunrise treten Verwaltungsratspräsident Peter Kurer an der nächsten Generalversammlung zurück. Dasselbe gilt auch für seinen Vizepräsidenten Peter Schöpfer. Zudem legt auch Firmenchef Olaf Swantee sein Amt nieder. Nachfolger soll Finanzchef André Krause werden.

"Es ist gut, dass nach der umstrittenen und letztlich gescheiterten Übernahmeversuch des Kabelnetzbetreibers UPC-Schweiz mit einer neuen Führung ein Neuanfang gemacht werden soll", sagt ein Händler. Die Übernahme sei ja das "Kind des Verwaltungsrats" gewesen. Dass der Finanzchef Nachfolger für den CEO werden soll, verspreche eine gewisse Kontinuität.

Sunrise wollte für rund 6,3 Milliarden Franken den Kabelnetzbetreiber UPC Schweiz von Liberty Global übernehmen. Der Kauf war allerdings auf massiven Widerstand bei Aktionären gestossen, die vor allem den hohen Kaufpreis kritisiert und sich gegen eine Kapitalerhöhung gestemmt hatten. Im Oktober war der Kauf endgültig abgesagt worden.

