Sunrise Communication b Aktie 139249731 / US8679752035
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14.04.2026 13:03:00
Sunrise-Aktie unbeeindruckt: Technische Störung legt Kundendienst lahm
Das Telekom-Unternehmen Sunrise hatte zum Wochenstart mit weitreichenden Störungen zu kämpfen.
Begonnen hatten die Probleme am Montagnachmittag aufgrund einer Fehlkonfiguration einer internen Plattform aufgrund von Wartungsarbeiten. Betroffen waren gemäss der Medienstelle der Kundendienst, Online-Verkaufsdienste und ein Telefonieprodukt für KMU-Kunden. Bei der "Efon"-Telefonielösung sei es zu Problemen bei der Umleitung von Anrufen gekommen.
Festnetz-Internet, -Telefonie und -TV sowie mobile Kommunikationsverbindungen seien von der Störung grundsätzlich nicht betroffen, betonte ein Sunrise-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Bis zum Dienstagmittag seien die Probleme behoben worden. Beim Kundendienst könne es aktuell noch zu längeren Wartezeiten kommen.Im Heimathandel zeigt sich die Sunrise-Aktie zeitweise 0,08 Prozent tiefer bei 47,58 CHF.
yz/rw
Glattbrugg (awp)
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