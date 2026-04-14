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Sunrise Communication b Aktie 139249731 / US8679752035

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Fehlkonfiguration 14.04.2026 13:03:00

Sunrise-Aktie unbeeindruckt: Technische Störung legt Kundendienst lahm

Sunrise-Aktie unbeeindruckt: Technische Störung legt Kundendienst lahm

Das Telekom-Unternehmen Sunrise hatte zum Wochenstart mit weitreichenden Störungen zu kämpfen.

Sunrise Communication b
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Insbesondere der Kundendienst und Verkaufsplattformen waren betroffen.

Begonnen hatten die Probleme am Montagnachmittag aufgrund einer Fehlkonfiguration einer internen Plattform aufgrund von Wartungsarbeiten. Betroffen waren gemäss der Medienstelle der Kundendienst, Online-Verkaufsdienste und ein Telefonieprodukt für KMU-Kunden. Bei der "Efon"-Telefonielösung sei es zu Problemen bei der Umleitung von Anrufen gekommen.

Festnetz-Internet, -Telefonie und -TV sowie mobile Kommunikationsverbindungen seien von der Störung grundsätzlich nicht betroffen, betonte ein Sunrise-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Bis zum Dienstagmittag seien die Probleme behoben worden. Beim Kundendienst könne es aktuell noch zu längeren Wartezeiten kommen.

Im Heimathandel zeigt sich die Sunrise-Aktie zeitweise 0,08 Prozent tiefer bei 47,58 CHF.

yz/rw

Glattbrugg (awp)

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Sunrise-Aktie im Plus: Umsatz leicht rückläufig - Dividende wird erneut erhöht

Bildquelle: SEBASTIAN DERUNGS/AFP/Getty Images,Keystone

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