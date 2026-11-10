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10.11.2026 17:58:00
Sunrise-Aktie schwächelt trotzdem: Jahresziele nach stabilem dritten Quartal bestätigt
Angesichts der Erosion im Telekomgeschäft durch den harten Wettbewerb setzt Sunrise neben Preiserhöhungen auch auf härtere Sparmassnahmen.
Der Grossteil des im Herbst angekündigten Abbaus von 358 Stellen sei schon vollzogen, sagte Konzernchef André Krause am Dienstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Das ist der zweite heftige Einschnitt beim Personal nach der Streichung von 147 Mitarbeitern im ersten Semester.
Die Reorganisation soll zu Einsparungen von 70 Millionen Franken pro Jahr führen. Im laufenden Jahr könne man aber erst etwa 20 Prozent davon verbuchen, sagte der neue Finanzchef Andreas Tolpeit. Voll wirksam würden die Einsparungen ab dem Jahr 2028, sagte Krause.
Auf der anderen Seite fallen allerdings Restrukturierungskosten an, die einen Teil der Einsparungen im nächsten Jahr auffressen werden. Krause bezifferte die einmaligen Restrukturierungskosten auf rund 80 Prozent der Einsparungen von 70 Millionen Franken. Das wären rechnerisch rund 56 Millionen Franken.
Ein Teil davon werde schon im laufenden Jahr verbucht. Der Grossteil schlage dann im nächsten Jahr zu Buche und ein kleiner Teil folge dann noch 2028.
Mehr Tempo wegen KI
Der Stellenabbau sei aber nur ein Teil des gesamten Umbaus des Betriebsmodells, sagte Krause. "Da geht es vor allen Dingen darum, mit klareren Prioritäten, klareren Verantwortlichkeiten und dem Einsatz von Technologie agiler, effizienter und auch schneller zu werden."
So wolle sich Sunrise mit weniger Themen beschäftigten. Man habe 30 bis 40 Prozent der Vorhaben für nächstes Jahr gestrichen, sagte Krause. Dabei gehe es nicht nur um Produkte, sondern beispielsweise auch um interne Prozesse.
Zudem könne man mit dem Einsatz von KI die Strukturen nochmals straffen. Denn KI erlaube, Entscheidungen schneller vorzubereiten und schneller zu treffen. Das ziehe ein verändertes Arbeitsmodell nach sich: Die Mitarbeiter hätten mehr Zeit für die Umsetzung, aber weniger Zeit für Analyse und Entscheidungen.
Die KI beschleunige auch die IT. Die Software-Entwicklung lasse sich heute im Vergleich zur Vergangenheit in einem Bruchteil der Zeit umsetzen, sagte Krause. Dies wirke sich auch auf die Lieferanten aus. Man setze in den nächsten Jahren weniger auf externe Dienstleister.
Ausführlicher will der Sunrise-Chef den Umbau des Geschäftsmodells im Februar bei der Vorlage der Jahreszahlen erläutern. Man wolle zuerst schauen, wie das Geschäft im Schlussquartal laufe, bevor man nähere Einblicke gebe.
Weiterer Rückgang im Sommer
Im dritten Quartal hat Sunrise erneut einen Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn hinnehmen müssen. Immerhin wurde die Talfahrt etwas gebremst. Der Umsatz sank von Juli bis Ende September um 1,2 Prozent auf 732,0 Millionen Franken.
Unter Druck war vor allem das Festnetzgeschäft. Den Rückgang konnten die im August eingeführten Preiserhöhungen "bei weitem nicht kompensieren", wie Krause weiter sagte. Auch die höheren Geräteverkäufe sowie das Wachstum im Firmenkunden- und Grosshandelsgeschäft hätten das Loch im Festnetzgeschäft nur teilweise kompensiert.
Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Abzug der Leasingzahlungen (EBITDAaL) schrumpfte um 2,0 Prozent auf 264,8 Millionen Franken. Unter dem Strich erzielte Sunrise einen Reingewinn von 0,8 Millionen Franken nach einem Nettoverlust von 4,4 Millionen Franken im Vorjahresquartal.
An den Zielen für das laufende Jahr hält das Management fest. So soll der Umsatz "weitgehend stabil" bleiben. Der Betriebsgewinn (EBITDAaL) soll rund 1 Milliarde Franken erreichen und damit in etwa das Vorjahresniveau.
An der Börse kamen die Zahlen schlecht an. Die Aktie sackte an der SIX schliesslich um 4,1 Prozent auf 42,14 Franken ab.
jb/uh
Glattbrugg (awp)
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