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Sunrise Communication b Aktie 139249731 / US8679752035

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Abos werden teurer 30.04.2026 07:57:00

Sunrise-Aktie: Preiserhöungen für Mobil- und Internetabos voraus: ab August 2026

Sunrise-Aktie: Preiserhöungen für Mobil- und Internetabos voraus: ab August 2026

Sunrise erhöht die Preise für Mobilfunk- und Internetabonnemente für Privat- und Geschäftskunden ab 1. August 2026.

Sunrise Communication b
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Die monatliche Grundgebühr steigt um 1,50 Franken pro Abo, bei Mehrfach- und Kombi-Abos um 0,75 Franken pro zusätzliches Abo.

Auch bei den Marken Yallo und Lebara werden die Preise je nach Mobilfunkabo um 0,50 bis 2,00 Franken erhöht, wie Sunrise am Donnerstag mitteilte. Bei den meisten Abos wird die Anpassung 1,00 Franken betragen.

Glattbrugg (awp)

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Sunrise-Aktie tiefer: Technische Störung legt Kundendienst lahm

Bildquelle: SEBASTIAN DERUNGS/AFP/Getty Images

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