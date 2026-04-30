Sunrise-Aktie: Preiserhöungen für Mobil- und Internetabos voraus: ab August 2026

Die monatliche Grundgebühr steigt um 1,50 Franken pro Abo, bei Mehrfach- und Kombi-Abos um 0,75 Franken pro zusätzliches Abo.

Auch bei den Marken Yallo und Lebara werden die Preise je nach Mobilfunkabo um 0,50 bis 2,00 Franken erhöht, wie Sunrise am Donnerstag mitteilte. Bei den meisten Abos wird die Anpassung 1,00 Franken betragen.

Glattbrugg (awp)