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09.11.2026 09:48:06
Sunrise-Aktie leichter: Erstes KI-Mobilfunkabo der Schweiz gelauncht
Sunrise bringt als erster Anbieter ein KI-Mobilfunkabo auf den Markt.
Das KI-Mobilfunkabo der neuen Marke Five sei kein vorkonfiguriertes Standardabo mehr, teilte Sunrise am Montag in einem Communiqué mit. Es richte sich an Kunden, die ihr Abo jederzeit an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen wollten. Es gebe keine Mindestlaufzeit mehr.
Man bezahle den Preis jeden Monat im voraus per Twint, Kreditkarte, Apple oder Google Pay, sagte der Verantwortliche der Nebenmarken von Sunrise, Veit Kment, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Das Abo sei jeden Monat in der App kündbar.
Der Preis startet bei 14 Franken pro Monat. Je nach Nutzungsbedarf von Daten, Roamingverbindungen oder internationalen Anrufen können die Kunden ihre Bestandteile zusammenstellen.
Schweizer KI inbegriffen
Zudem sei im Abo ein KI-Assistent des Schweizer Anbieters Phoeniqs inbegriffen. Der Assistent diene nicht nur beim Zusammenstellen des Abos, sondern stehe auch für beliebige Fragen und Anliegen zur Verfügung. Die Daten würden in der Schweiz bleiben und nicht für das Training der KI verwendet. Sunrise habe keine Einsicht in die Chats, welche die Kunden mit dem KI-Assistenten führen würden.
Das Abo sei eine Weltpremiere, erklärte Sunrise: "Es gibt Anbieter, die mit KI Abos bauen, aber dass die Kunden sich selber ein Abo mit KI modular zusammenstellen können, ist komplett neu", sagte Kment. Einmalig sei auch, dass die KI auch im Ausland ohne Roaming funktioniert.
Experten: Abo innovativ
Telekomexperten erklärten, Sunrise verfolge mit Five einen interessanten Ansatz. "Die Idee, Abo-Anpassungen via Chatbot direkt vornehmen zu können, ist innovativ und trifft den Zeitgeist", erklärte Jean-Claude Frick vom Onlinevergleichsdienst Comparis auf Anfrage. "Preislich liegt das Five Angebot je nach Nutzung im Mittelfeld, ist aber sicher kein Preiskracher."
Das Produkt ziele einerseits auf jüngere Konsumenten, andererseits aber generell auf Leute, die sich gewöhnt seien, mit Chatbots zu kommunizieren und sich auszutauschen. Der Abo-Abschluss direkt via App spreche sicher viele Nutzer an, die keine Lust auf Telefonate mit Callcentern oder komplizierten Webformularen hätten, erklärte Frick.
Das Abo enthalte eine KI, die als Einzelabo durchaus 20 Franken pro Monat kosten könne, sagte Ralf Beyeler vom Internetvergleichsdienst Moneyland auf Anfrage. Damit sei das Angebot vergleichsweise günstig für Kunden, die ein kostenpflichtiges KI-Abo nutzen möchten und mit dem KI-Angebot von Five zufrieden seien. Five sei aber teurer als andere Produkte für Kunden, die kein kostenpflichtiges KI-Abo wollten, sagte Beyeler.
Das Versprechen, zum Preis eines KI-Abos wie Claude oder ChatGPT quasi noch ein Handy-Abo obendrauf zu bekommen, müsse sich an der Qualität der Schweizer KI-Lösung messen lassen, die Sunrise in Five integriert habe, sagte Frick. "Ob diese Lösung wirklich mit den grossen LLM-Modellen mithalten kann, muss sich erst noch zeigen."
Auch hinter der Sinnhaftigkeit einzelner Bestandteile, aus denen die Kunden ihr Abo zusammenstellen können, setzte Beyeler Fragezeichen: "Bei Five muss sich der Kunde überlegen, ob er nun 5 GB, 10 GB oder eine Flatrate für die Schweiz möchte. Das erhöht die Komplexität und der Kunde muss sich entscheiden. Die meisten Kunden in der Zielgruppe der KI-Nutzer dürften hohe Datenmengen übertragen und sich gleich für die Flatrate entscheiden."Im Schweizer Handel verliert die Sunrise-Aktie zeitweise um 0,50 Prozent auf 43,88 Franken.
jb/to
Zürich (awp)
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