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10.11.2026 07:55:00
Sunrise-Aktie im Fokus: Jahresziele nach stabilem dritten Quartal bestätigt
Sunrise hat im dritten Quartal 2026 erneut einen Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn hinnehmen müssen.
Der Umsatz sank in den Monaten Juli bis Ende September um 1,2 Prozent auf 732,0 Millionen Franken, wie der zweitgrösste Telekomkonzern der Schweiz am Dienstag bekannt gab. Den Umsatzrückgang führt Sunrise auf den Druck im Festnetzgeschäft zurück, den die im August eingeführten Preiserhöhungen, höhere Geräteverkäufe sowie Wachstum im Geschäfts- und Grosshandelsbereich nur teilweise kompensieren konnten.
Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Abzug der Leasingzahlungen (EBITDAaL) schrumpfte um 2,0 Prozent auf 264,8 Millionen Franken. Unter dem Strich erzielte Sunrise im dritten Quartal einen Nettogewinn von 0,8 Millionen Franken. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Nettoverlust von 4,4 Millionen Franken ausgewiesen.
Einsparungen durch Stellenabbau
Auf der anderen Seite hat der Konzern die Kosten optimiert. Dabei seien vor allem externe IT- und Beratungskosten eingespart worden. Zudem hat Sunrise bis zum Sommer 147 Stellen gestrichen und im vergangenen Monat den Abbau von weiteren 358 Stellen angekündigt. Zusammengerechnet streicht der Konzern somit mehr als 500 Arbeitsplätze.
Sunrise erwartet von den Reorganisationen Einsparungen bei den Betriebs- und Investitionskosten von rund 70 Millionen Franken jährlich vor Sozialplankosten. Mit den Einsparungen will das Unternehmen Kostensteigerungen abfedern sowie gezielte Reinvestitionen ermöglichen. Der volle Effekt der Reorganisationen auf den bereinigten Free Cashflow werde ab 2028 erwartet, hiess es.
Mit seinen Zahlen hat Sunrise die Erwartungen der Finanzgemeinde leicht übertroffen. Analysten hatten im Schnitt gemäss AWP-Konsens mit einem Umsatz von 731 Millionen und einem bereinigten EBITDAaL von 261 Millionen Franken gerechnet.
Prognose bestätigt
An den Zielen für das laufende Jahr hält das Management fest. So soll der Umsatz "weitgehend stabil" bleiben. Der Betriebsgewinn (EBITDAaL) soll rund 1 Milliarde Franken erreichen und damit in etwa das Vorjahresniveau.
Gleichzeitig will Sunrise die Investitionen auf unter 15 Prozent des Umsatzes senken. Der bereinigte Free Cash Flow soll bei 380 bis 400 Millionen Franken liegen. Bei einem Erreichen dieser Ziele stellt das Management eine Steigerung der Dividende je A-Aktie auf 3,49 Franken und 0,35 Franken pro B-Aktie in Aussicht.
jb/rw
Glattbrugg (awp)
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