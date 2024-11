Sunrise-Aktie gewinnt: Bekannter Aktionär in grossem Stil bei Sunrise beteiligt

Laut einer am Wochenende publizierten Offenlegungsmeldung der Börse SIX hält Klarman einen Anteil von 9,757 Prozent am Börsendebutanten.

Die Baupost Group ist auch ein grosser Aktionär der vormaligen Sunrise-Mutter Liberty Global. Deren Firmenbosse Michael Fries und John Malone bleiben mit einem Anteil von 29,139 Prozent die grössten Sunrise-Aktionäre.

Seth Klarman ist nach eigenen Angaben ein Value Investor. Er verfolgt also die Strategie, unterbewertete Aktien zu kaufen.

An der SIX geht es für die Sunrise-Aktie am Montag zeitweise um 1,31 Prozent nach oben auf 42,00 Franken.

ra/rw

Zürich (awp)