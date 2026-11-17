Sunrakshakk Industries India hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5.16 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sunrakshakk Industries India 2.24 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 2.65 Milliarden INR gegenüber 1.21 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch