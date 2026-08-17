Sunrakshakk Industries India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sunrakshakk Industries India hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.85 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sunrakshakk Industries India 2.41 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.76 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 120.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.25 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch