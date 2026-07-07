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07.07.2026 14:40:14

SunPower Appoints Tom Kowalczuk As CFO

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(RTTNews) - SunPower Inc.(SPWR), a solar technology, services, and installation company, said on Tuesday that it has appointed Tom Kowalczuk as Chief Financial Officer.

Most recently, Kowalczuk served as CFO of Bespoken Spirits. He also worked at Beam Suntory for 15 years in various roles, from SOX accountant to the finance group chief.

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Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.

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