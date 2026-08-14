Sunplus Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Sunplus Technology hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.37 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.060 TWD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 2.14 Milliarden TWD gegenüber 1.71 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch