Sunoco LP Partnership Units Aktie 25837160 / US86765K1097
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05.05.2026 13:11:02
Sunoco LP Reports Advance In Q1 Income
(RTTNews) - Sunoco LP (SUN) revealed earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $465 million, or $2.85 per share. This compares with $207 million, or $1.21 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 106.4% to $10.690 billion from $5.179 billion last year.
Sunoco LP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $465 Mln. vs. $207 Mln. last year. -EPS: $2.85 vs. $1.21 last year. -Revenue: $10.690 Bln vs. $5.179 Bln last year.
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