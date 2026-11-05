Sunoco LP Partnership Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sunoco LP Partnership Units veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 2.07 USD. Im letzten Jahr hatte Sunoco LP Partnership Units einen Gewinn von 0.640 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Sunoco LP Partnership Units 18.03 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 198.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch