Sunny Loan Top mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sunny Loan Top veröffentlichte am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Sunny Loan Top hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.050 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 126.2 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 111.5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch