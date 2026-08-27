Sunny Loan Top hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sunny Loan Top hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.06 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sunny Loan Top 137.9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 115.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch