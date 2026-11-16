Sunny Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sunny Electronics lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 28.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.39 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 3.02 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch