SUNMI participe à l'événement Trustech 2019 à Cannes, en France

CANNES, France, 30 novembre 2019 /PRNewswire/ -- SUNMI, une entreprise innovante sur le plan technique, dédiée au secteur du matériel de l'Internet des objets (IdO) intelligent destiné au commerce, a participé cette année encore au salon Trustech à Cannes, où elle a présenté ses différentes solutions commerciales à des partenaires internationaux. Cette année, l'événement annuel a débuté le 28 novembre.

Après 33 années de succès, le salon est devenu l'exposition la plus influente pour les industries pionnières, en particulier en matière de paiement mobile, d'identification intelligente, de sécurité et de technologies financières. L'édition de cette année a attiré 20 000 professionnels représentant 400 sociétés, en provenance de près de 200 pays.

L'un des faits marquants du salon, cette année, est l'augmentation significative du nombre d'exposants chinois, qui a attiré l'attention des partenaires étrangers. SUNMI, en particulier, a séduit un grand nombre de visiteurs dès le premier jour.

S'exprimant sur ce sujet, un dirigeant de SUNMI a déclaré : « Le monde attend beaucoup en termes de transformation du secteur commercial chinois de l'Internet. Auparavant, au cours de l'ère du PC, de nombreux pays à travers le monde ont connu une transformation commerciale et ont vu le lancement d'entreprises innovantes. Désormais, SUNMI estime que la Chine va devenir le chef de file de la fourniture d'applications et la construction d'infrastructures. »

Grâce à ses nombreuses années d'expérience dans la recherche et le développement de matériel de base, SUNMI souhaite partager ses différentes ressources et sa vitalité avec ses partenaires, et fournir de nombreuses solutions industrielles dans le domaine de la consommation commerciale aux côtés de ses partenaires, afin que l'ensemble du secteur réduise les déchets inutiles et améliore son efficacité.

À ce jour, SUNMI a étendu ses activités dans plus de 130 pays et régions, grâce à la création de matériel intelligent économique et de grande qualité, destiné à l'Internet des objets (IdO). SUNMI dispose désormais d'un million d'équipements pour servir ses clients en ligne en temps réel, ainsi que du plus grand App Store commercial au monde, avec plus de 13 000 développeurs mondiaux et 8 000 applications, qui ont été téléchargées plus de 35 millions de fois.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1037072/SUNMI_IoT_hardware.jpg