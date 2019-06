Sungrow schliesst Liefervertrag mit Smart Power für 30 MW/30 MWh-Energiespeicherprojekt in Deutschland ab

MÜNCHEN, Deutschland, 29. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Sungrow, der weltweit führende Anbieter von Lösungen im Bereich Wechselrichter in der Erneuerbare-Energien-Branche, hat erfolgreich einen Vertrag für die Lieferung eines Energiespeichersystems für ein 30 MW/30 MWh-Projekt in Deutschland mit Generalunternehmer Smart Power abgeschlossen. Nach der Fertigstellung des grössten nicht-subventionierten Solar-plus-Speicher-Projekt in Grossbritannien stellt dieses Projekt einen weiteren wichtigen Meilenstein für das Unternehmen im europäischen Energiespeichermarkt dar.

Das Projekt umfasst drei Baugruppen mit einer Leistung von jeweils 10 MW/10 MWh. Den technischen Herausforderungen in Deutschland, insbesondere den strengen und komplexen Netzanschlussregeln, begegnet Sungrow mit einem hoch integrierten Energiespeichersystem, das die lokalen Anforderungen vollauf erfüllt. Das System verfügt über ein zukunftsweisendes Leistungsregelungssystem (Power Control System, PCS) und eine robuste Lithiumbatterie. Dank der kompakten und widerstandsfähigen Bauweise gewährleistet es Netzstabilität und trägt durch Frequenzregulierung und Energieverlagerung zum Erfolg des Projekts bei.

Smart Power, ein renommiertes deutsches Erneuerbare-Energien-Unternehmen ist als Generalübernehmer an dem Projekt beteiligt. „Wir arbeiten bereits seit zwei Jahren mit Sungrow – sowohl die Professionalität als auch Flexibilität angesichts verschiedener Anforderungen hat uns dabei nachhaltig überzeugt. Wir schätzen die langjährige Erfolgsbilanz von Sungrow in der Energiespeicherbranche, die 22 Jahre zurückreicht, und freuen uns auf die Zusammenarbeit bei weiteren Projekten in naher Zukunft", so Ulrich Bürger, Technischer Leiter von Smart Power.

„Wir freuen uns, erneut gemeinsam mit Smart Power zukunftsweisende Energiespeicherlösungen zu liefern. Dieses Projekt steht ein weiteres Mal für unser nachhaltiges Engagement für Kunden und Partner der Energiespeicherbranche", so James Wu, Vizepräsident der Sungrow PV & Energy Storage Division.

Sungrow wird sich weiterhin als führender Akteur auf dem Energiespeichermarkt etablieren, der wie erwartet in den kommenden Jahren einen Boom erleben wird. „Mit unserem umfassenden Produktportfolio, einem etablierten Kundenservice und dem besonderen Fokus auf technischen Innovationen hat unser Unternehmen eine hervorragende Leistung im Bereich Energiespeicherlösungen erzielt – Ende 2018 waren weltweit 720 Anlagen von Sungrow installiert", so Wu weiter.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. („Sungrow") gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Lösungen im Bereich Wechselrichter in der Erneuerbare-Energien-Branche mit weltweit über 80 GW installierten Produkten. Das Unternehmen wurde 1997 von Prof. Renxian Cao gegründet und nimmt heute eine führende Stellung in der Forschung und Entwicklung von Wechselrichtern in der Photovoltaik ein. So verfügt das Unternehmen über das grösste Forschungs- und Entwicklungsteam innerhalb der Branche und über ein umfangreiches Produktportfolio, das von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen für PV-Grosskraftwerke, gewerbliche Anwendungen und den Einsatz in privaten Haushalten bis hin zu international anerkannten Lösungen für schwimmende Solarfarmen reicht. Bei einem Marktanteil von rund 15 % versorgen die Produkte von Sungrow PV-Installationen in über 60 Ländern mit Energie. Mehr zum Unternehmen erfahren Sie unter www.sungrowpower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/929260/16MW_8_5MWh_Frequency_Regulation_ESS_Project_Between_Smart_Power_and_Sungrow.jpg