Sungchang Enterprise hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 76.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -70.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sungchang Enterprise im vergangenen Quartal 30.59 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sungchang Enterprise 31.36 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch