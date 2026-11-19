Sungbo Chemicals hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Sungbo Chemicals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 146.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -193.000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sungbo Chemicals 7.57 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.72 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch