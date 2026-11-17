Sung Moon Electronics liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sung Moon Electronics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 29.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sung Moon Electronics ein Ergebnis je Aktie von 33.00 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40.35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.13 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.49 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch