Sung Moon Electronics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sung Moon Electronics hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 68.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4.00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19.60 Prozent auf 17.42 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch