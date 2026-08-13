Sunflag Iron Steel öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sunflag Iron Steel hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.66 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sunflag Iron Steel mit einem Umsatz von insgesamt 10.79 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.13 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 6.53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch