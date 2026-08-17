Sundrug legte Quartalsergebnis vor

Sundrug hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 68.53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sundrug 67.92 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sundrug im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 215.33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 207.70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch