Sundrug informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sundrug präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 63.78 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 62.62 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sundrug 218.14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 210.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch