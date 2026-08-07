Sundram Fasteners legte Quartalsergebnis vor

Sundram Fasteners hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.01 INR gegenüber 7.06 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20.39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.33 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.46 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch