Sundram Fasteners gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sundram Fasteners liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sundram Fasteners die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8.20 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7.18 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.85 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 15.21 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch