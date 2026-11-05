Sundaram Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sundaram Finance hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 46.88 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 44.29 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sundaram Finance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27.34 Milliarden INR im Vergleich zu 23.90 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch