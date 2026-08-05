Sundaram Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sundaram Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 57.71 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sundaram Finance ein EPS von 43.12 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Sundaram Finance mit einem Umsatz von insgesamt 26.43 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 12.87 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch