Sundaram - Clayton DCD präsentierte Quartalsergebnisse

Sundaram - Clayton DCD gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Sundaram - Clayton DCD hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 23.03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -29.190 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 6.98 Milliarden INR gegenüber 4.95 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch