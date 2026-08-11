|
11.08.2026 06:37:00
Sundaram Brake Linings: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Sundaram Brake Linings hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.23 INR. Im Vorjahresviertel waren -1.350 INR je Aktie erzielt worden.
Sundaram Brake Linings hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 909.8 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 920.1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.