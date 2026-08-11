Sundaram Brake Linings: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sundaram Brake Linings hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.23 INR. Im Vorjahresviertel waren -1.350 INR je Aktie erzielt worden.

Sundaram Brake Linings hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 909.8 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 920.1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch