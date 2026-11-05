Suncor Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Suncor Energy präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3.27 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.34 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50.40 Prozent auf 18.88 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.55 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch