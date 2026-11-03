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04.11.2026 00:32:53
Suncor Energy Q3 Profit Surges
(RTTNews) - Suncor Energy Inc. (SU) on Tuesday said its profit for the third quarter more than doubled, driven largely by higher upstream price realizations, stronger downstream margins and increased high-value global export sales.
Net earnings rose to C$3.81 billion, or C$3.27 per share, from C$1.62 billion, or C$1.34 per share, in the prior-year quarter.
Adjusted operating earnings climbed to C$4.63 billion, or C$3.97 per share, from C$1.79 billion, or C$1.48 per share.
Adjusted funds from operations increased to a record C$6.71 billion from C$3.83 billion.
Total upstream production was 852,500 barrels per day, compared with 870,000 barrels per day a year earlier. Refined product sales reached a third-quarter record of 676,900 barrels per day.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Suncor Energy Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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