Suncor Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Suncor Energy hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 3.17 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Suncor Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0.930 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45.91 Prozent auf 17.50 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.99 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch