SunCoke Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SunCoke Energy hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.260 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 485.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 487.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch