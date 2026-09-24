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24.09.2026 06:37:00
Suncar Technology Group präsentierte Quartalsergebnisse
Suncar Technology Group präsentierte am 22.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6.47 ARS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Suncar Technology Group ein EPS von -22.470 ARS in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 204.78 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 137.52 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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