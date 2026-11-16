Suncall: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Suncall hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 74.24 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 47.72 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.83 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11.87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch