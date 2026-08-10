Suncall: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Suncall hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49.27 JPY gegenüber 64.40 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Suncall im vergangenen Quartal 13.29 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suncall 15.41 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch