Sunation Energy hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.120 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sunation Energy 11.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41.02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19.0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch